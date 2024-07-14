



Шеннен Доэрти умерла от рака в 53 года

Шеннен Доэрти, известная по своим ролям в популярном сериале "Беверли-Хиллз, 90210" и колдовском фэнтези

"Зачарованные", умерла после того, как в 2015 году у нее был диагностирован рак груди. Ей было 53 года.



"С тяжелым сердцем я сообщаю о кончине актрисы Шеннен Доэрти. В субботу, 13 июля, она проиграла свою битву с раком после долгих лет борьбы с болезнью", - сказала публицист Доэрти Лесли Слоан в заявлении для People.



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Доэрти прославилась в 1990 году в роли брюнетки Бренды Уолш в сериале канала Fox "Беверли-Хиллз, 90210". Вместе со своим братом Брэндоном, которого играл Джейсон Пристли, Уолши были классической семьей, которая недавно переехала из Миннесоты в Беверли-Хиллз и постоянно удивлялась выходкам богатых детей Лос-Анджелеса.



У Доэрти диагностировали рак груди в феврале 2015 года, а в 2017 году она заявила, что находится в состоянии ремиссии. Но к 2019 году рак вернулся и распространился. Она продолжила работать, сыграв в таких телефильмах, как "Умереть, чтобы принадлежать" и "Список всей жизни".



В июне 2023 года она сообщила, что проходит курс лучевой терапии из-за рака, который распространился на мозг.



Она недолгое время была замужем за сыном Джорджа Гамильтона Эшли Гамильтоном и игроком в покер Риком Саломоном, а в 2011 году вышла замуж за фотографа Курта Исвариенко. Они подали на развод в 2023 году.

