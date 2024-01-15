



Сбитие Ил-22 и А-50: паблики уже смотрят ФОТО, а Песков и Минобороны еще молчат

В сети появились первые фото сбитых силами украинских ПВО российских самолетов Ил-22М и А-50. Украинские военные сделали официальные заявления. А вот российская сторона по-прежнему молчит.



Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отказался комментировать сообщения об атаке на самолёты и переадресовал вопрос на Министерство обороны РФ. Однако и там пока ничего не сообщали о произошедшем.



Единственный источник - это российские паблики, которые опубликовали фотографию, где, как утверждается, запечатлён самолёт Ил-22 после атаки над Азовским морем. "Пилоты чудом усадили самолет", - пишут они (фото: Fighterbomber / Telegram).







Как сообщал Mignews.ua, Силы обороны юга Украины выложили в своем Telegram-канале видео последнего полета российского А-50, который был сбит украинскими военными вечером 14 января, над Азовским морем. "Именно так выглядел последний полет в зону невозврата..." - говорится в сообщении украинских военных.











Как сообщал Mignews.ua, вечером 14 января украинские военные сбили над акваторией Азовского моря российский самолет, А-50 и подбили ИЛ-22. Такое сообщение появилось в ряде украинских СМИ и пабликах. Сбитие произошло якобы в районе Кирилловки. Российские паблики и военные эксперты косвенно подтвердили и инцидент с Ил-22.