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Саакашвили становится хуже. Власти отрицают версию об отравлении
20.11.2022 12:46 Ольга Белозерова

Саакашвили становится хуже. Власти отрицают версию об отравлении

Бывшему президенту Грузии Михаилу Саакашвили, который был арестован в 2021 году, становится все хуже.

Представительница Саакашвили Дарина Чиж написала в соцсетях, что экс-президент был отравлен. Однако, грузинские власти отрицают это, сообщает ВВС.

"Михаила Саакашвили отравили. В его организме обнаружили повышенный уровень тяжелых металлов: ртути ,бария, таллия. Такой вывод сделали иностранные врачи", - написала Чиж.

Подобное заявление об отравлении сделал и адвокат экс-президента Валерий Гелбахиани.

Пенитенциарная служба Грузии опровергла заявление адвоката и подчеркнула, что никаких документов об отравлении Саакашвили не получала. 

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