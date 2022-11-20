Саакашвили становится хуже. Власти отрицают версию об отравлении
Бывшему президенту Грузии Михаилу Саакашвили, который был арестован в 2021 году, становится все хуже.
Представительница Саакашвили Дарина Чиж написала в соцсетях, что экс-президент был отравлен. Однако, грузинские власти отрицают это, сообщает ВВС.
"Михаила Саакашвили отравили. В его организме обнаружили повышенный уровень тяжелых металлов: ртути ,бария, таллия. Такой вывод сделали иностранные врачи", - написала Чиж.
Подобное заявление об отравлении сделал и адвокат экс-президента Валерий Гелбахиани.
Пенитенциарная служба Грузии опровергла заявление адвоката и подчеркнула, что никаких документов об отравлении Саакашвили не получала.