



Россиянка весом 157 кг полгода не подозревала о беременности

32-летняя жительница Наро-Фоминска стала замечать, что стремительно набирает вес и с каждым месяцем чувствует себя все хуже. Она обратилась к медикам и поставленный диагноз ее сильно удивил.



Помимо того, что женщина неожиданно быстро набрала вес, у нее начались перепады настроения. Оказалось, что она находится на шестом месяце беременности. Изменения во внешности будущая мать не заметила из-за лишнего веса.



“На сроке 36 недель мы провели подготовку, направленную на созревание легких ребенка, а на 37-й неделе выполнили кесарево сечение. Операционное вмешательство прошло успешно. Для проведения операции была выбрана регионарная анестезия, то есть локальная. В результате на свет появилась девочка весом 3400 г и ростом 54 см”, – сообщила Евгения Иксанову, замглавврача Наро-Фоминского перинатального центра по акушерско-гинекологической помощи.



Сейчас с жительницей Подмосковья уже все хорошо. Ребенок родился абсолютно здоровым. Поэтому вскоре врачи выписали маму с малышкой домой.