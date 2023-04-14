



Россиянка-наркодиллер взяла в сообщники кота

Полиция в России столкнулась с особо креативным распространением наркотиков. В городе Нижний Тагил на Урале сотрудники патрульно-постовой службы заметили женщину, гуляющую с несовершеннолетней дочерью и младенцем в коляске. Непонятно, что вызвало подозрение у полицейских, но когда они подошли к коляске, увидели, что малыш, закутанный в специальный детский утепленный конверт, активно шевелился и иногда почему-то выл.



Предварительно установлено, что злоумышленница прибыла в Нижний Тагил по указанию анонимного работодателя, направленному через интернет-мессенджер. Неизвестный сообщил женщине координаты тайника с крупной партией наркотиков, которые она должна была фасовать на более мелкие и распространять с помощью закладок.



Предполагаемая закладчица задержана с поличным возле дачного поселка на окраине города. Чтобы избежать подозрений, она изображала мать, гуляющую с детьми. Однако в утепленной одежде для новорожденных, которую фигурантка несла в руках, оказался домашний кот. Из комбинезона-конверта полицейские также извлекли пять свертков с белым порошком, который оказался N-метилэфедроном. Кроме того, оперативники нашли 12 закладок, которые задержанная успела сделать в течение дня.



В арендованной женщиной квартире в ходе обыска изъяты электронные весы, упаковочные материалы, а также пластиковые контейнеры и свертки с запрещенными веществами. Общий вес наркотиков составил порядка 170 граммов.



По иронии судьбы N-метилэфедрон в российском преступном мире называют "мяу-мяу".



