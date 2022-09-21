



Россиянин вышел на пикет с картиной Сальвадора Дали "Лицо войны"

В Екатеринбурге задержали местного жителя, который вышел на одиночный пикет с изображением картины Сальвадора Дали "Лицо войны".



Организатор пикета Андрей Деба - бывший десантник. Он заявил, что против бессмысленного убийства людей и хочет защитить своих близких от мобилизации.



Силовики задержали мужчину через несколько минут после начала пикета.



