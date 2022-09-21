Россиянин вышел на пикет с картиной Сальвадора Дали "Лицо войны"
В Екатеринбурге задержали местного жителя, который вышел на одиночный пикет с изображением картины Сальвадора Дали "Лицо войны".
Организатор пикета Андрей Деба - бывший десантник. Он заявил, что против бессмысленного убийства людей и хочет защитить своих близких от мобилизации.
Силовики задержали мужчину через несколько минут после начала пикета.
В Екатеринбурге Андрея Дебу задержали за пацифистский пикет.— RusNews ⭕️ (@smirusnews) September 21, 2022
Сейчас активиста везут в ОП №9. pic.twitter.com/Wu6L1PHe19