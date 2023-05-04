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Россия: причиной пожара на кубанском НПЗ стало падение четырех беспилотников
04.05.2023 12:00 Евгения Маркова

Россия: причиной пожара на кубанском НПЗ стало падение четырех беспилотников

Пожар на Ильском нефтеперерабатывающем заводе в Краснодарском крае Российской Федерации произошел после падения четырех дронов, при этом один из беспилотников не взорвался, сообщают российские СМИ. Сообщается, что в настоящее время огонь потушен.

В ночь на четверг на Кубани из-за атаки дрона загорелся резервуар Ильского НПЗ. Пожар был локализован на площади 400 квадратных метров и потушен.

В ночь на среду  загорелся резервуар с нефтепродуктами в поселке Волна Темрюкского района Краснодарского края. Причиной возгорания также стало падение беспилотника.

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