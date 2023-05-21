



Российские СМИ: К провокации с сожжением Корана в Волгограде причастны США

Согласно сообщению РИА Новости, провокация с сожжением Корана на фоне мечети в Волгограде организована при участии американских спецслужб.



“По имеющимся данным, прослеживается непосредственное участие американских спецслужб в совершении преступления, связанного с осквернением мусульманской святыни украинский режим, включая его спецслужбы, работает под полным контролем американских и британских спецведомств, в том числе по подготовке и осуществлении терактов и диверсий на территории РФ”, – утверждает издание, ссылаясь на источник.



Как сообщало EADaily, в сети опубликованы кадры задержания сотрудниками ФСБ Никиты Журавеля, который подозревается в сожжении Корана на фоне мечети в Волгограде.



“Нарушитель признался в сотрудничестве со спецслужбами Украины, отметив, что его услуги стоили 10 тысяч рублей”, – пишет газета и сообщает, что заведено уголовное дело об оскорблении чувств верующих.



