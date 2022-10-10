



Российские ракеты нарушили воздушное пространство Молдовы

Три российские ракеты залетели в воздушное пространство Молдовы.



Об этом сообщает министерство обороны страны.



"Минобороны сообщает, что в понедельник, 10 октября, с 8:33 до 9:02 специализированными структурами оборонного ведомства были выявлены три воздушные цели. Цели представляли опасность для инфраструктуры Республики Молдова и, в частности, для гражданских самолетов, летающих над воздушным пространством страны", - говорится в сообщении.



Российская пресса сообщает, что МИД Молдовы уже вызвал посла РФ "на ковер" в связи с ситуацией.