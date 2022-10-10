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Российские ракеты нарушили воздушное пространство Молдовы
10.10.2022 12:21 Ольга Белозерова

Российские ракеты нарушили воздушное пространство Молдовы

Три российские ракеты залетели в воздушное пространство Молдовы.

Об этом сообщает министерство обороны страны.

"Минобороны сообщает, что в понедельник, 10 октября, с 8:33 до 9:02 специализированными структурами оборонного ведомства были выявлены три воздушные цели. Цели представляли опасность для инфраструктуры Республики Молдова и, в частности, для гражданских самолетов, летающих над воздушным пространством страны", - говорится в сообщении.

Российская пресса сообщает, что МИД Молдовы уже вызвал посла РФ "на ковер" в связи с ситуацией. 

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