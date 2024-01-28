



Российская ракета убила бабушку ее создателя в Харькове - тот покончил с собой

Российская ракета убила бабушку ее создателя в Харькове - тот покончил с собой



Как сообщает Telegram-канал "Новая Великая Россия", инженер российского завода "Алмаз-Антей" покончил с собой после того, как ракета, над созданием которой он работал, убила его бабушку в Харькове.



Отмечается, что мужчина оставил предсмертную записку, в которой сообщил, что ракета, в создании которой он принимал участие, попала в дом его бабушки по материнской линии, убив ее.



"Я не смог с этим жить. То, что происходит сейчас, - ужас и кошмар. Больше в нем принимать участие я отказываюсь, но и бабушку уже не вернешь ", - говорится в записке.



Кроме того, Следственный комитет России подозревает в смерти инженера нечестную игру и предполагает,что смерть может оказаться преступлением, поэтому начал проверку на его рабочем месте, а также допрос тех, с кем он общался.



23 января российские войска нанесли три ракетных удара по Киевскому и Салтовскому районам Харькова. Погибли десять человек, в том числе ребенок, более 60 получили ранения. 25 января в Харькове был объявлен день траура