



РФ ударила "Кинжалом" по Староконстантинову

Днем в четверг, 14 декабря, войска РФ нанесли удар по городу Староконстантинов в Хмельницкой области аэробаллистической ракетой "Кинжал". Об этом заявил спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат.



"Был произведен пуск ракет, и они летели в Хмельницкую область в направлении города Староконстантинов. Воздушная тревога началась примерно в 14:09, а уже через 10 минут, около 14:20, в Хмельницкой области был прилет", – рассказал Игнат.



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При этом спикер Воздушных сил не уточнил, куда именно попала ракета. О человеческих жертвах также неизвестно.



В дальнейшем Воздушные силы не будут предоставлять информацию о том, попали куда-то "Кинжалы" или не попали, имеет это последствия или нет.



"Пусть враг сам делает выводы. Не будем кормить их информацией", – объяснил представитель Воздушных сил ВСУ.

