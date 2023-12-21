



РФ атаковала Торецк на Донетчине: три человека погибли, много раненых

Днем в четверг, 21 декабря, войска РФ сбросили на Торецк Донецкой области, две авиабомбы. В результате атаки три человека погибли, еще пятеро получили ранения.



"В 12:00 российская армия нанесла два авиаудара по Торецку. Тип средств поражения, который использовали оккупанты, сейчас устанавливается", – завили в Донецкой областной прокуратуре.



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По данным прокуратуры, россияне попали по объектам гражданской инфраструктуры. Трое мужчин 41, 42, 45 лет от полученных телесных повреждений погибли. Еще пятеро работников двух предприятий получили ранения различной степени тяжести. Пострадавшие в возрасте от 33 до 54 лет доставлены в больницу для оказания квалифицированной медицинской помощи.



Начато досудебное расследование в уголовном производстве по фактам нарушения законов и обычаев войны. Прокуроры принимают все возможные и надлежащие меры для фиксации военных преступлений РФ против мирного населения Донецкой области.



