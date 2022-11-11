



Расследование: генерал Суровикин заработал на войне в Сирии

Фонд борьбы с коррупцией, который курируется соратниками Алексея Навального, обнародовал расследование о командующем российской группировкой в Украине генерала Сергея Суровикина.



"Генерал Армагеддон", как его называют в российской пропаганде, благодаря сложным схемам уже заработал сотни миллионов рублей на войне в Сирии и накупил себе на эти деньги элитного жилья. Теперь же всё имущество его семьи просто засекречено", - говорится в описании к расследованию.



Согласно расследовани., компания жены Суровикина получает многомиллионные платежи от фирмы, связанной с бизнесменом Геннадием Тимченко.



Расследователи изучили счета компании жены Суровикина и выяснили, что ее бизнес получил от Тимченко и супруги одного из его топ-менеджеров крупные

суммы. В частности, речь идет о кредитах на сумму 129 миллионов рублей.



Авторы расследования делают вывод, что эти деньги не могут объясняться бизнес-логикой и "больше похожи на взятки".



Указывается, что эта компания добывает фосфаты в Сирии, где Суровикин командовал российскими войсками. Соратники Навального делают вывод, что генерал "обогатился", защищая бизнес интересы Тимченко.



