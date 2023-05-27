Произошла новая попытка прорыва в Брянской области
Российские СМИ распространили сообщение о том, что очередная "диверсионная группа" пыталась прорваться в село Сушаны Брянской области.
Местные паблики также сообщили о попытке прорыва около села Бровничи.
В результате, в регионе объявили сигнал "Эдельвейс". Как сообщает Mash, на улице слышны звуки выстрелов.
Также поступили данные о том, что дрон-камикадзе атаковал "Ниву" минобороны РФ. Это произошло на дороге Бровничи – Сушаны. Уточняется, что двое российских военнослужащих погибли.
Что примечательно, так называемые ДРГ уже проникали в этом место 2 марта.