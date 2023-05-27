



Произошла новая попытка прорыва в Брянской области

Российские СМИ распространили сообщение о том, что очередная "диверсионная группа" пыталась прорваться в село Сушаны Брянской области.



Местные паблики также сообщили о попытке прорыва около села Бровничи.



В результате, в регионе объявили сигнал "Эдельвейс". Как сообщает Mash, на улице слышны звуки выстрелов.



Также поступили данные о том, что дрон-камикадзе атаковал "Ниву" минобороны РФ. Это произошло на дороге Бровничи – Сушаны. Уточняется, что двое российских военнослужащих погибли.



Что примечательно, так называемые ДРГ уже проникали в этом место 2 марта.

