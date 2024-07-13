



Процесс по делу Алека Болдуина о непреднамеренном убийстве прекращен

Судья из Нью-Мексико отклонила обвинения в непреднамеренном убийстве, выдвинутые против Алека Болдуина, после того как его адвокаты заявили, что полиция и прокуроры скрыли доказательства источника боевого патрона, который убил кинооператора "Ржавчины" Галину Хатчинс в 2021 году.



Через три дня после начала судебного процесса над Болдуином в Нью-Мексико судья Мэри Марлоу Соммер, заслушав доказательства, в том числе показания прокурора, которая сама вызвала себя в качестве свидетеля, вынесла решение по ходатайству защиты, поданному ранее в пятницу.



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Болдуин обнял свою жену Хиларию Болдуин, которая присутствовала в суде на протяжении всей недели слушаний, а его сестра Элизабет Кейчлер расплакалась после решения судьи. После этого Болдуин покинул здание суда, так и не поговорив с журналистами.



Адвокаты актера заявили, что офис шерифа Санта-Фе завладел боевыми патронами в качестве доказательства по делу, но не включил их в материалы расследования "Ржавчины" и не сообщил об их существовании адвокатам защиты.

