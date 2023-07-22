



Причиной смерти 70 детей в Гамбии были индийские лекарствами от кашля

По данным президентской комиссии по расследованию, четыре вида лекарств, произведенных в Индии, стали причиной смерти не менее 70 детей в Гамбии в прошлом году.



По данным Всемирной организации здравоохранения, сиропы содержали "недопустимое" количество диэтиленгликоля и этиленгликоля, которые обычно используются в качестве антифриза. Химические вещества могут быть смертельно опасными и привести к острой почечной недостаточности у детей.



В октябре 2022 года Гамбия отозвала ряд лекарств после смерти детей, в том числе все находящиеся в обращении сиропы от кашля и простуды, а также всю продукцию индийской фирмы Maiden Pharmaceuticals, откуда поступили сиропы-убийцы.



Расследование пришло к выводу, что лекарства не были зарегистрированы в агентстве по контролю за медикаментами до их ввоза, как того требует законодательство.



Министр здравоохранения сказал, что правительство Гамбии изучает способы подать в суд на индийскую фармацевтическую лабораторию, из которой были получены лекарства, чтобы получить компенсацию.



После скандала в области здравоохранения Индия закрыла завод Maiden Pharmaceuticals на севере Индии в октябре 2022 года.



Судебный процесс по этому делу должен начаться в Гамбии в октябре.



Всего от индийских лекарств в Гамбии, Индонезии и Узбекистане умерло 300 детей.

