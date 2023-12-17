



"Позор для Франции" - Депардье может лишится высшей награды страны

После обвинений в изнасиловании французскому актеру Жерару Депардье грозит исключение из Ордена Почетного легиона. Комитет Ордена Почетного легиона в ходе дисциплинарного разбирательства решит, будет ли членство Депардье приостановлено или полностью аннулировано, заявила министр культуры Франции Рима Абдель Малак в эфире телеканала France 5. Министр назвала поведение актера по отношению к женщинам "позором для Франции".



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Включение в орден Почетного легиона - высшая награда, присуждаемая во Франции. Депардье был зачислен в Орден Почетного легиона в 1996 году по решению тогдашнего президента Жака Ширака. Кодекс Почетного легиона предусматривает, что "поведение, противоречащее чести", может быть наказано выговором, приостановкой членства или исключением.

