



Пожар в Нью-Йорке: возле штаб-квартиры ООН горел небоскреб, десятки пострадавших

В Нью-Йорке на Манхэттене, между 1-й и 2-й авеню на 52-й улице, недалеко от штаб-квартиры ООН в субботу вспыхнул пожар в многоэтажке.



В результате пожара пострадали по меньшей мере 38 человек, пишет New York Times. Причиной пожара стал литий-ионный аккумулятор в электрическом велосипеде.

Nearly 40 people were injured in a high-rise apartment fire in Midtown Manhattan, officials said. Videos shared by residents of the building show smoke billowing from the windows. https://t.co/AMvh3PmA5Y pic.twitter.com/9tj4HX9yQG — The New York Times (@nytimes) November 5, 2022

По словам пожарных, житель одной из квартир на 20-м этаже занимался ремонтом велосипедов, и правоохранители расследуют, была ли его предпринимательская деятельность санкционирована.Двое пострадавших находятся в критическом состоянии, пятеро - в тяжелом, остальные получили незначительные травмы. Через несколько часов пожар был ликвидирован.В Нью-Йорке в этом году литий-ионные аккумуляторы вызвали около 200 пожаров, в результате которых погибли шесть человек. Эти аккумуляторы используются в электровелосипедах, самокатах и ​​гиробордах.