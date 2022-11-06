Пожар в Нью-Йорке: возле штаб-квартиры ООН горел небоскреб, десятки пострадавших
В Нью-Йорке на Манхэттене, между 1-й и 2-й авеню на 52-й улице, недалеко от штаб-квартиры ООН в субботу вспыхнул пожар в многоэтажке.
В результате пожара пострадали по меньшей мере 38 человек, пишет New York Times. Причиной пожара стал литий-ионный аккумулятор в электрическом велосипеде.
По словам пожарных, житель одной из квартир на 20-м этаже занимался ремонтом велосипедов, и правоохранители расследуют, была ли его предпринимательская деятельность санкционирована.
Двое пострадавших находятся в критическом состоянии, пятеро - в тяжелом, остальные получили незначительные травмы. Через несколько часов пожар был ликвидирован.
В Нью-Йорке в этом году литий-ионные аккумуляторы вызвали около 200 пожаров, в результате которых погибли шесть человек. Эти аккумуляторы используются в электровелосипедах, самокатах и гиробордах.