



Попытка атаки на концерте Тейлор Свифт в Вене: задержан подозреваемый

В Вене полиция задержала 18-летнего гражданина Ирака по подозрению в планировании нападения на концерте популярной певицы Тейлор Свифт.



Об этом сообщило министерство внутренних дел Австрии.



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Молодой человек был задержан в Вене в связи с расследованием предполагаемого заговора с целью сорвать концерт Свифт в австрийской столице.



Главный подозреваемый по делу - 19-летний австриец с северомакедонскими корнями.