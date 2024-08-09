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Попытка атаки на концерте Тейлор Свифт в Вене: задержан подозреваемый
09.08.2024 11:52 Алина Груднева

Попытка атаки на концерте Тейлор Свифт в Вене: задержан подозреваемый

В Вене полиция задержала 18-летнего гражданина Ирака по подозрению в планировании нападения на концерте популярной певицы Тейлор Свифт.

Об этом сообщило министерство внутренних дел Австрии.

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Молодой человек был задержан в Вене в связи с расследованием предполагаемого заговора с целью сорвать концерт Свифт в австрийской столице.

Главный подозреваемый по делу - 19-летний австриец с северомакедонскими корнями.

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