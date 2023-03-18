



Полиовирус вакцинного происхождения обнаружен в Бурунди и Конго

Представители органов здравоохранения Бурунди и Демократической Республики Конго выявили случаи полиовируса вакцинного происхождения, сообщили Всемирная организация здравоохранения и Глобальная инициатива по ликвидации полиомиелита, пишет Reuters.



ВОЗ заявила, что правительство Бурунди объявило обнаружение вируса чрезвычайной ситуацией в области общественного здравоохранения после того, как случаи заболевания были подтверждены у непривитого четырехлетнего мальчика в районе Исале на западе Бурунди и двух других детей, которые были с ним в контакте.



Пять других проб из экологического надзора за сточными водами подтвердили наличие циркулирующего полиовируса типа 2 в Бурунди, говорится в заявлении ВОЗ.



Циркулирующий полиовирус типа 2 (вакцинного происхождения) отличается от дикого полиовируса тем, что инфекции возникают, когда ослабленный штамм полиовируса, содержащийся в оральной вакцине против полиомиелита, циркулирует среди недостаточно иммунизированного населения в течение длительного времени.



Обнаружения имеют важное значение, поскольку они впервые связаны с использованием новой пероральной вакцины против полиомиелита типа 2 (nOPV2), которая была разработана специально для снижения этого риска.



В заявлении Глобальной инициативы по ликвидации полиомиелита (GPEI) говорится, что циркулирующий полиовирус вакцинного происхождения типа 2 был обнаружен у шести детей в двух восточных провинциях Конго.



Бурунди планирует провести кампанию вакцинации против полиомиелита в ближайшие недели для всех подходящих детей в возрасте до 7 лет с помощью ВОЗ и ГИЛП, сообщила ВОЗ.



В заявлении ГИЛП говорится, что с марта 2021 года в 28 странах было введено 600 миллионов доз новой вакцины, и подтверждается, что вакцина безопасна и эффективна. По данным ГИЛП, кампания вакцинации запланирована на апрель.

