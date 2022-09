Похищение наследницы миллиардера в Мемфисе: полиция нашла тело

В Мемфисе, США, несколько дней назад была похищена наследница миллиардера Джозефа Оргилла. 34-летнюю Элизу Флетчер похитили во время пробежки.



Полиция уже арестовала подозреваемого. Им оказался афроамериканец Клеот Абстон. У его дома стоял внедорожник GMC Terrain, на котором, предположительно, и ехал похититель Элизы. Также на месте похищения нашли обувь с его ДНК.



Вскоре правоохранители обнаружили тело неподалеку от места похищения. Полиция утверждает, что оно принадлежит похищенной девушке.



Семья убитой заявила, что "убита горем и опустошена" смертью Элизы.



"Лиза была такой радостью для многих - ее семьи, друзей, коллег, студентов, родителей, членов общины Второй пресвитерианской церкви и всех, кто ее знал", - сказали родственники Флетчер.



34-летняя Элиза Флетчер работала воспитательницей в детском саду, была замужем, у нее было двое детей.



Стоит отметить, что подозреваемый Абстон ранее отбывал тюремный срок за похищение при отягчающих обстоятельствах более 20 лет назад. Согласно протоколам суда, он был освобожден в ноябре 2020 года.



a body has been found in this area. The victim has not been identified. Possibly connected to Eliza Fletcher #ElizaFletcher #lizafletcher #breaking pic.twitter.com/QNH1dhlYeN