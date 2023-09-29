



Подвергалась пыткам: похищенная в Багдаде иностранка на свободе

Управление разведки министерства обороны Ирака объявило об освобождении похищенной в стране иностранки.



По данным газеты "Исраэль хайом", двое ее похитителей, тоже иностранцы, были арестованы.



"Иностранку нашли в квартире в одном из районов иракской столицы", - сказано в сообщении без указания фамилии.



Уточняется, что женщина подвергалась пыткам и насилию со стороны своих похитителей. По неподтвержденным данным, речь идет о гражданке Бангладеша, хотя эта информация может быть неточной.



Дело в том, что в марте в Багдаде была похищена израильская журналистка и исследовательница Ближнего Востока Елизавета Цуркова. Это дело получило международную огласку. Премьер Ирака Мухаммед Шиа ас-Судани в сентябре утверждал, что до сих пор ни одна группировка не взяла на себя ответственность за похищение.



Тем не менее, израильские и западные спецслужбы не исключили того, что она была похищена вооруженной группировкой в Ираке "Катаиб Хизбалла", которая считается марионеткой Ирана.