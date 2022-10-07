



Подполковник московского ФСИН выпала из окна

Подполковник московского ФСИН Полина Р. при загадочных обстоятельствах выпала из окна четвертого этажа своей съемной квартиры.

Об этом сообщает SHOT.

36-летнюю женщину нашли с многочисленными травмами у дома на Большой Набережной в российской столице.

Утверждается, что дома находились муж и двухлетняя дочь женщины. Ее супруг подбежал к жене, когда она выпала. Прибывшие на место происшествия полицейские, зайдя в квартиру, обнаружили там полный хаос. Из-за неприемлемых условий проживания девочек забрали из родительского дома.

По данным издания, муж подполковника ФСИН владеет бизнесом, связанным с производством стекла. По словам соседей, в последнее время пострадавшая вела себя не адекватно, а из квартиры периодически доносились крики.