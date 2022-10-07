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Подполковник московского ФСИН выпала из окна
07.10.2022 08:34 Алина Груднева

Подполковник московского ФСИН выпала из окна

Подполковник московского ФСИН Полина Р. при загадочных обстоятельствах выпала из окна четвертого этажа своей съемной квартиры.

 
Об этом сообщает SHOT.     
 
36-летнюю женщину нашли с многочисленными травмами у дома на Большой Набережной в российской столице. 
 
Утверждается, что дома находились муж и двухлетняя дочь женщины. Ее супруг подбежал к жене, когда она выпала. Прибывшие на место происшествия полицейские, зайдя в квартиру, обнаружили там полный хаос. Из-за неприемлемых условий проживания девочек забрали из родительского дома. 
 
По данным издания, муж подполковника ФСИН владеет бизнесом, связанным с производством стекла. По словам соседей, в последнее время пострадавшая вела себя не адекватно, а из квартиры периодически доносились крики. 

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