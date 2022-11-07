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По всему Израилю прозвучат сирены тревоги
07.11.2022 16:15 Алина Груднева

По всему Израилю прозвучат сирены тревоги

Армия обороны Израиля на этой неделе проведет учения по обеспечению готовности к чрезвычайным ситуациям в различных городах по всей стране.

 
Об этом сообщает Служба тыла.
 
Сегодня вечером, в 19:05, сирена тревоги о потенциальном проникновении террористов сработает в поселении Оранит.
 
Завтра, в 10:05, сигнал тревоги о землетрясении прозвучит в Бейт-Шеан, а в 10:15 в деревне Бейт-Джанн сработает оповещение о приближающейся ракете.
 
В среду, в 10:05, в Оранит снова зазвучат сирены, на этот раз с предупреждением о землетрясении. В 10:15 также прозвучат предупреждения о землетрясении в городе Арад в Негеве, а в 10:25 - в Хайфе.
 
В четверг, в 10:35, в северном городе Кисра-Сумей прозвучат сирены ракетной тревоги.
 
В случае возникновения реальной угрозы предупреждения сработают дважды. 

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