



По всему Израилю прозвучат сирены тревоги

Армия обороны Израиля на этой неделе проведет учения по обеспечению готовности к чрезвычайным ситуациям в различных городах по всей стране.

Об этом сообщает Служба тыла.

Сегодня вечером, в 19:05, сирена тревоги о потенциальном проникновении террористов сработает в поселении Оранит.

Завтра, в 10:05, сигнал тревоги о землетрясении прозвучит в Бейт-Шеан, а в 10:15 в деревне Бейт-Джанн сработает оповещение о приближающейся ракете.

В среду, в 10:05, в Оранит снова зазвучат сирены, на этот раз с предупреждением о землетрясении. В 10:15 также прозвучат предупреждения о землетрясении в городе Арад в Негеве, а в 10:25 - в Хайфе.

В четверг, в 10:35, в северном городе Кисра-Сумей прозвучат сирены ракетной тревоги.

В случае возникновения реальной угрозы предупреждения сработают дважды.