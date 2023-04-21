



По всей Германии бастуют железнодорожники

Железнодорожное движение в Германии практически было парализовано утром в пятницу, 21 апреля, из-за предупредительной забастовки, объявленной профсоюзом работников железных дорог и транспорта EVG. К борьбе за улучшение условий труда присоединились сотрудники около 50-ти железнодорожных компаний страны, пишет DW.



Движение поездов дальнего следования железнодорожной компании Deutsche Bahn должно возобновиться после обеда, однако там заранее предупредили о возможных перебоях до вечера.



Одновременно профсоюз работников сферы услуг Ver.di продолжает начавшуюся накануне забастовку в аэропортах Гамбурга, Кельна/Бонна и Дюссельдорфа. Сегодня к ним присоединились аэропорты Штутгарта и Карлсруэ/Баден-Бадена.



Забастовки начались из-за требований компенсации рабочим инфляции, вызванной влиянием пандемии коронавируса и войны России против Украины на цены на продовольствие и энергоносители.



EVG требует повышения зарплат железнодорожникам на 12%, но не менее 650 евро в месяц. Ver.di – увеличение надбавок работникам аэропортов за работу в ночное время, выходные и праздничные дни, а также повышение оплаты сверхурочных часов.



На переговорах 11 и 12 апреля "прорыв" с работодателями не произошел. Следующий раунд запланирован на 27-28 апреля.



