



Первый запуск британской ракеты завершился неудачей из-за "аномалии"

Попытка войти в историю британского космоса путем запуска ракеты на орбиту с территории Великобритании закончилась неудачей из-за "аномалии" во время полета.



После взлета из Корнуолла самолет Virgin Orbit пролетел на высоте 35 000 футов над Атлантическим океаном, где запустил ракету с девятью небольшими спутниками в космос.



Организаторы миссии Start Me Up заявили, что ракета с различными гражданскими и оборонными приложениями не вышла на орбиту.



В серии твитов Virgin Orbit сообщила: "Похоже, у нас есть аномалия, которая не позволяет нам выйти на орбиту. Мы оцениваем информацию. По мере того, как мы узнаем больше, мы удаляем наш предыдущий твит о выходе на орбиту. Мы поделимся дополнительной информацией, когда сможем".

We appear to have an anomaly that has prevented us from reaching orbit. We are evaluating the information. — Virgin Orbit (@VirginOrbit) January 9, 2023

Рано утром во вторник Virgin Orbit опубликовала заявление, в котором говорилось: "Из пяти миссий LauncherOne, несущих полезную нагрузку для частных компаний и государственных учреждений, эта первая не смогла доставить свои полезные нагрузки на точную целевую орбиту"."Хотя мы очень гордимся многими вещами, которых мы успешно достигли в рамках этой миссии, мы понимаем, что не смогли предоставить нашим клиентам услуги по запуску, которых они заслуживают. Первоначальный характер этой миссии добавил уровни сложности, с которыми наша команда профессионально справилась; однако, в конце концов, технический сбой помешал нам выйти на последнюю орбиту", — добавил исполнительный директор Дэн Харт.Пока инженеры пытались установить, что пошло не так, самолет благополучно вернулся на космодром Корнуолл.(Графика PA)Самолет, получивший название Cosmic Girl, вылетел в понедельник вечером из аэропорта Корнуолла, за которым наблюдали сотни представителей общественности и более 75 000 человек смотрели прямую трансляцию события.Миссия, названная в честь хита Rolling Stones 1981 года, включала перепрофилированный самолет Boeing 747 Virgin Atlantic и ракету LauncherOne компании Virgin Orbit.Первоначально предполагалось, что запуск состоится до Рождества, но из-за технических и нормативных проблем его пришлось перенести на 2023 год.Самолет взлетел горизонтально с нового объекта в аэропорту Корнуолла в Ньюки, неся ракету под крылом.(Графика PA)Чтобы подготовить Cosmic Girl к запуску, в интерьере главной палубы были удалены все сиденья и багажные полки для уменьшения веса.Верхняя палуба, которая раньше была кабиной премиум-класса и эконом-класса, была преобразована в небольшую комнату управления полетом, чтобы инженеры по запуску могли наблюдать за миссией во время полета.Как только Boeing 747 достиг места сброса, пилоты вели его по петле «гоночной дорожки» перед запуском ракеты.Мелисса Торп, глава космодрома Корнуолл, рассказала о своем опустошении из-за провала миссии.«Это не первый раз, когда нас бьют, это определенно самый большой удар, но я чувствую себя хорошо, мы встанем и пойдем снова», — сказала она.«Все пошло не совсем по плану, но мы сделали все, что обещали сделать в космопорте.«Мы чувствуем себя ужасно, если честно — не буду врать.«Это потрошит, и мы все слышали в разное время, и когда мы собрались, были слезы, и это очень расстроило.«Мы семья, и мы через многое прошли вместе. Итак, когда вы всей семьей проходите через что-то подобное, по крайней мере, у вас есть поддержка, и мы все понимаем друг друга.«Больше я не могу сказать, кроме того, что это потрошение, но все в порядке».Мэтт Арчер из космического агентства Великобритании заявил, что на втором этапе запуска произошла «аномалия», причина которой расследуется.«По сути, ракета не достигла необходимой высоты для поддержания своей орбиты или развертывания спутников, и поэтому миссия не удалась», — сказал он.«В ближайшие дни будет проведено расследование с участием правительства и различных органов, включая Virgin Orbit, чтобы убедиться, что мы понимаем, что вызвало этот технический сбой, и снова мы решим, что делать дальше после этого».Он сказал, что сжигание первой ступени вывело бы ракету на базовую орбиту, но была необходима вторая ступень, чтобы поднять ее на 500 км над землей.«Этого не произошло сегодня вечером, и вы видели, что он достиг космоса, но не достиг требуемой орбиты», — сказал он.«Хотя очевидное разочарование, что миссия не увенчалась успехом, на самом деле мы очень гордимся тем, что мы так много сделали здесь и создали здесь условия для запуска.«Мы увидели, что можем это сделать, и будем стремиться сделать это снова».Ракета, вероятно, сгорела при возвращении на землю, но должна была приземлиться над водой.