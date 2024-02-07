



"Пастор" из Кении не признал себя виновным в убийстве 191 ребенка

Лидер кенийского культа во вторник, 6 февраля не признал себя виновным в убийстве 191 ребенка, тела которых были найдены в массовых захоронениях в лесу.



Во вторник лидеру секты и самопровозглашенному пастору Полу Нтенге Маккензи были предъявлены официальные обвинения в убийствах вместе с 29 другими подсудимыми. Все они выглядели беззаботно, когда вышли на скамью подсудимых, чтобы предстать перед судом по делу, которое многие кенийцы называют одним из крупнейших массовых самоубийств в истории.



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Маккензи, которого задержали в апреле, проповедовал о грядущем конце света, говоря своим последователям, что через голодную смерть они будут спасены и встретят Иисуса Христа. Он и его сообщники отрицают свою ответственность за гибель более 400 последователей, которых нашли в братских могилах в кенийском лесу Шакахола.

