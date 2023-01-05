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PA daily: Израиль обучал скот шпионить за палестинской деревней
05.01.2023 16:59 Наталья Богинская

PA daily: Израиль обучал скот шпионить за палестинской деревней

Старейшина палестинской деревни сфабриковал историю об израильском домашнем скоте, участвующем в шпионской деятельности, которую официальное ежедневное новостное издание Палестинской администрации “Аль-Хайят аль-Джадида” опубликовало как факт, согласно сообщению палестинской организации Media Watch.

“На шею каждой корове вешают медальон с подслушивающим и записывающим устройством, а иногда и фотоаппаратами, чтобы следить за каждой деталью”, – рассказал староста.

Ежедневная газета ПА далее утверждала, что старейшина палестинской деревни заметил израильских коров, которые на самом деле являются “вербованными и обученными” шпионами. 

Старейшина села Хирбет-Янун Рушд Моррар уверен: “Это завербованный и обученный скот, так как на шею каждой коровы вешают медальон с подслушивающим и записывающим устройством, а иногда камеры, чтобы отслеживать каждую деталь в Хирбет Янун, большую и маленькую”.

Старейшина также добавил, что “поселенцы выпускают стада диких кабанов”, чтобы уничтожить палестинский урожай.

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