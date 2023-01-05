



PA daily: Израиль обучал скот шпионить за палестинской деревней

Старейшина палестинской деревни сфабриковал историю об израильском домашнем скоте, участвующем в шпионской деятельности, которую официальное ежедневное новостное издание Палестинской администрации “Аль-Хайят аль-Джадида” опубликовало как факт, согласно сообщению палестинской организации Media Watch.



“На шею каждой корове вешают медальон с подслушивающим и записывающим устройством, а иногда и фотоаппаратами, чтобы следить за каждой деталью”, – рассказал староста.



Ежедневная газета ПА далее утверждала, что старейшина палестинской деревни заметил израильских коров, которые на самом деле являются “вербованными и обученными” шпионами.



Старейшина села Хирбет-Янун Рушд Моррар уверен: “Это завербованный и обученный скот, так как на шею каждой коровы вешают медальон с подслушивающим и записывающим устройством, а иногда камеры, чтобы отслеживать каждую деталь в Хирбет Янун, большую и маленькую”.



Старейшина также добавил, что “поселенцы выпускают стада диких кабанов”, чтобы уничтожить палестинский урожай.