



Организаторы переворота в Нигере закрыли воздушное пространство страны

Нигер закрыл свое воздушное пространство в воскресенье до дальнейшего уведомления, сославшись на угрозу военного вмешательства со стороны западноафриканского регионального блока. Ранее организаторы переворота отказались выполнять требование Экономического сообщества западноафриканских государств (ECOWAS) восстановить законную власть не позднее воскресенья, пишет Reuters.



"Перед лицом угрозы вмешательства, которая становится все более очевидной, воздушное пространство Нигера закрыто с сегодняшнего дня", - сказал представитель хунты на национальном телевидении в воскресенье вечером.



Тысячи сторонников хунты собрались на стадион в столице страны Ниамее, одобряя решение организаторов переворота не поддаваться внешнему давлению и отказаться от выполнения требований ECOWAS после захвата власти 26 июля. По словам представителя хунты, в двух странах Центральной Африки было проведено предварительное развертывание сил в рамках подготовки к интервенции в Нигер, однако не привел подробностей.



"Вооруженные силы Нигера и все наши силы обороны и безопасности, при поддержке неизменной поддержки нашего народа, готовы защищать целостность нашей территории", - сказал представитель организаторов переворота.



ECOWAS не ответило на просьбу Reuters прокомментировать, какими будут его следующие шаги, или когда именно в воскресенье истекает крайний срок. Ранее представитель заявил, что он опубликует заявление в конце дня.



Переворот, седьмой в Западной и Центральной Африке за последние три года, произошел в одном из самых бедных в мире регионов – в Сахеле. При этом Нигер имеет важное значение для США, Европы, Китая и России, учитывая залежи урана и нефтяные месторождения, расположенные в стране, которая до сих пор играла ключевую роль в войне с исламистскими боевиками.



Начальники оборонных ведомств Экономического сообщества западноафриканских государств согласовали возможный военный план действий, в частности, когда и где нанести удар, если задержанный президент Мохамед Базум не будет освобожден и восстановлен в должности до установленного срока. Любое военное вмешательство может быть осложнено обещанием хунт в соседних Мали и Буркина-Фасо выступить на защиту Нигера, если это будет необходимо.

