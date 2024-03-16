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Операция в России: проукраинские добровольцы взяли в плен солдат ВС РФ
16.03.2024 10:25 Алина Груднева

Операция в России: проукраинские добровольцы взяли в плен солдат ВС РФ

В ходе рейдов в Белгородской и Курской области бойцы "Русского добровольческого корпуса" взяли в плен российских военных.

"Все заявления МО РФ об уничтожении РДК в полном составе - очередное вранье. Ограниченная военная операция в Белгородской и Курской областях продолжается и вот подтверждение - новая партия пленных из числа ВС РФ", - сказали добровольцы. 

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Они также пригласили белгородского губернатора Вячеслава Гладкова на встречу для передачи ему пленных.

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