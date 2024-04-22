



ООН в Ливии призывает расследовать смерть задержанного активиста

Миссия ООН в Ливии (МООНПЛ) призвала власти восточной части страны расследовать смерть активиста, который находился под стражей с прошлого года.



Сирадж Дугман умер во время содержания под стражей в военном лагере Раджма в городе Раджма, расположенном примерно в 27 км к востоку от Бенгази, говорится в сообщении МООНПЛ на социальной медиаплатформе X.



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Миссия заявила, что "глубоко опечалена", и призвала власти провести прозрачное и независимое расследование его смерти.

Агентство внутренней безопасности Бенгази в своем видеообращении сообщило, что Дугман погиб после того, как упал на голову, когда лазил по канализационным трубам, пытаясь выбраться из окна ванной комнаты в пятницу утром.



Агентство сообщило, что Дугман был задержан в ожидании рассмотрения дела, переданного прокуратурой по поводу встреч, на которых обсуждались вопросы свержения политических и военных органов.

