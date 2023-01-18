



ООН: "Аль-Каида" и ISIS создают угрозу безопасности в Мали

Экстремистские группировки "Аль-Каида" и "Исламское государство" (ISIS) создают угрозу безопасности в центральной части Мали, говорится в докладе ООН.



Об этом сообщает ABC News.



Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш заявил, что "уровень и частота случаев насилия остаются исключительно высокими", при этом нападения "воинствующих экстремистских групп" на гражданское население составляют большинство задокументированных нарушений прав человека.



Гутерриш заявил в докладе Совету Безопасности ООН, что "в дальнейшем военные операции по борьбе с экстремистскими группировками будут оставаться важнейшим компонентом восстановления безопасности".



По его словам, в центральной части Мали экстремисты извлекают выгоду из межобщинных конфликтов, чтобы расширить свое влияние и привлечь новых сторонников.