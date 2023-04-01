



Обвинения жителям Западной Галилеи в контрабанде оружия через ливанскую границу

В Окружной суд Хайфы было передано обвинительное заключение в отношении четырех жителей Западной Галилеи за участие в контрабанде оружия через ливанскую границу.



Силы ЦАХАЛа выявили подозреваемых в ночь на 18 февраля.



Это произошло, когда обвиняемые перебрасывали оружие с территории Ливана через забор безопасности. У одного из них были конфискованы оружие и патроны, цена которых на черном рынке может достигать до 150 тысяч шекелей.



Еще один подозреваемый обвиняется в организации контрабанды. По данным ШАБАКа и полиции, все четверо сознались в совершении преступления.



Один из них начал налаживать контрабандную сеть еще в январе, сговорившись с тремя своими друзьями. Он поддерживал связь с ливанцем через Telegram. Более того, он связывался с членами своей семьи, проживающими в Ливане, через Facebook. Также в сговоре участвовал солдат ливанской армии.



Обвиняемый выискивал подходящие точки для контрабанды на границе и высылал посреднику с ливанской стороны фотографии.