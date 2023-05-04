



Новый бунт в Бригаде Голани



Восемь солдат из батальона "Барак" бригады "Голани" покинули вчера (в среду) свою часть во время учений.



Они сделали это в знак протеста против отстранения от службы четырех других солдат из их взвода и перевода их на другие должности. Протестующие вернулись на базу через короткое время по приказу своих командиров, и были осуждены за оставление части и позорное поведение.



Кроме того, бойцы будут приговорены к тюремному заключению до 45 дней, а трое из них были выведены из состава боевых частей.



"Это серьезный инцидент, в котором бойцы действовали вопреки приказам ЦАХАЛа и тому, что от них ожидалось", - сказал представитель ЦАХАЛа. "Инцидент будет расследован после их возвращения на базу, и бойцов будут судить их командиры".

