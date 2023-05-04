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Новый бунт в Бригаде Голани
04.05.2023 07:58 Аркадий Бочаровский

Новый бунт в Бригаде Голани


Восемь солдат из батальона "Барак" бригады "Голани" покинули вчера (в среду) свою часть во время учений.

Они сделали это в знак протеста против отстранения от службы четырех других солдат из их взвода и перевода их на другие должности. Протестующие вернулись на базу через короткое время по приказу своих командиров, и были осуждены за оставление части и позорное поведение.

Кроме того, бойцы будут приговорены к тюремному заключению до  45 дней, а трое из них были выведены из состава боевых частей. 

"Это серьезный инцидент, в котором бойцы действовали вопреки приказам ЦАХАЛа и тому, что от них ожидалось", - сказал представитель ЦАХАЛа. "Инцидент будет расследован после их возвращения на базу, и бойцов будут судить их командиры".
 

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