



Новые подробности о похищении израильтянки в Ираке

Появились новые подробности относительно похищения израильтянки Елизаветы Цурковой в Ираке.



По данным 12-го канала израильского ТВ, радикальная шиитская группировка удерживала женщину в военном лагере, расположенном к югу от Багдада.



В этом месте действуют представители Корпуса стражей исламской революции. Уточняется, что в лагере расположены склады ракет и беспилотников.



Согласно новой информации, группировка с марта по май перевозила Цуркову между различными базами на юге Ирака.



Более того, похитившие израильтянку напрямую обсуждали со старшими офицерами КСИР, брать ли вообще на себя ответственность за это преступление.



Напомним, что 36-летняя Цуркова прибыла в Ирак в конце прошлого года и исчезла в марте. Как стало известно ранее, она получила несколько личных предупреждений об опасности поездки в эту страну.