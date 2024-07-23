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Оккупированный Севастополь атаковали 15 БпЛА, – росСМИ
23.07.2024 09:26 Mignews

Оккупированный Севастополь атаковали 15 БпЛА, – росСМИ

Российские силы противовоздушной обороны (ПВО) и подразделения радиоэлектронной борьбы (РЭБ) заявили об успешной нейтрализации ночной атаки беспилотных летательных аппаратов (БпЛА) во временно оккупированном Севастополе. 

Российские СМИ со ссылкой на предварительные данные российской оккупационной администрации, сообщают, что в районе Северной стороны и Фиолента над акваторией были "уничтожены" более 15 беспилотников.

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Осколки одного из БпЛА упали в одном из товариществ собственников недвижимости (ТСН), разбив стекло грузового автомобиля. Осколки второго беспилотника упали рядом с домом в другом ТСН.

По утверждениям оккупантов, никаких повреждений объектов в городе не зафиксировано.

Telegram-канал "Крымский ветер" сообщил о взрывах, которые слышали в Керчи и Джанкое. Вследствие инцидента Керченский мост был временно перекрыт для движения.

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