



Оккупированный Севастополь атаковали 15 БпЛА, – росСМИ

Российские силы противовоздушной обороны (ПВО) и подразделения радиоэлектронной борьбы (РЭБ) заявили об успешной нейтрализации ночной атаки беспилотных летательных аппаратов (БпЛА) во временно оккупированном Севастополе.



Российские СМИ со ссылкой на предварительные данные российской оккупационной администрации, сообщают, что в районе Северной стороны и Фиолента над акваторией были "уничтожены" более 15 беспилотников.



Читайте нас в Telegram: только самые актуальные и самые проверенные новости



Осколки одного из БпЛА упали в одном из товариществ собственников недвижимости (ТСН), разбив стекло грузового автомобиля. Осколки второго беспилотника упали рядом с домом в другом ТСН.



По утверждениям оккупантов, никаких повреждений объектов в городе не зафиксировано.



Telegram-канал "Крымский ветер" сообщил о взрывах, которые слышали в Керчи и Джанкое. Вследствие инцидента Керченский мост был временно перекрыт для движения.