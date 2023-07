Новое развлечение: Двое пассажиров устроили драку из-за места у окна в самолете

Рейс авиакомпании-лоукостера Ryanair из Мальты в Лондон превратился в "арену для поединка", когда двое пассажиров, британец и американец, вступили в драку. Сообщается, что конфликт начался после того, как один пассажир отказался пропустить другого к месту у окна, что привело к "горячему обмену нецензурными репликами и ударами". Видео ожесточенной битвы на борту опубликовало издание The Hindustan Times.



Пассажир Нил Модвадия, которому удалось снять инцидент на видео, рассказал подробности ссоры. Американский пассажир, сидевший слева, занимал место у окна, а британский пассажир в кепке занимал место у прохода. По словам очевидца, британец не разрешил американцу добраться до своего места, что вызвало "конфронтацию". Стоит отметить, что восторженное выражение лица автора видео, запечатлевшего себя на селфи-камере внутри ролика, порадовало пользователей сети.



Когда ситуация обострилась и начала выходить из-под контроля, в конфликт оперативно вмешались бортпроводники и попутчики, сумев разнять ругающихся. В результате незапланированного инцидента рейс был задержан на два часа, уточняет источник.



Представители Ryanair выпустили заявление, где рассказали об инциденте, заявив, что "два пассажира рейса перед взлетом нарушили порядок, но бортпроводникам удалось успешно разрядить ситуацию".



Пользователи в комментариях осуждают обоих участников потасовки за "варварское поведение", а кто-то с сарказмом поинтересовался, является ли пересмотр этого зрелища "новым видом развлечения на борту" для пассажиров бюджетной авиакомпании.

