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Новое обострение на границе Киргизии и Таджикистана
16.09.2022 06:29 Ольга Белозерова

Новое обострение на границе Киргизии и Таджикистана

На границе Киргизии и Таджикистана произошло новое обострение.

В пресс-центре погранслужбы Госкомитета Нацбезопасности Киргизии заявили, что вооруженные столкновения между военными Киргизии и Таджикистана происходят по всему периметру границы. Об этом сообщают РИА-Новости.

Кроме этого, Киргизия обвинила Таджикистан в нападении.

"Нарушив все ранее достигнутые договоренности, таджикская сторона вероломно атаковала пограничные и гражданские объекты по всему периметру кыргызско-таджикской госграницы в Баткенском районе Баткенской области", - говорится в сообщении пресс-центра погранслужбы Госкомитета Нацбезопасности Киргизии.

По информации прессы, ведется эвакуация мирного населения из районов Киргизии, которые граничат с Таджикистаном. 

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