



Новое обострение на границе Киргизии и Таджикистана

На границе Киргизии и Таджикистана произошло новое обострение.



В пресс-центре погранслужбы Госкомитета Нацбезопасности Киргизии заявили, что вооруженные столкновения между военными Киргизии и Таджикистана происходят по всему периметру границы. Об этом сообщают РИА-Новости.



Кроме этого, Киргизия обвинила Таджикистан в нападении.



"Нарушив все ранее достигнутые договоренности, таджикская сторона вероломно атаковала пограничные и гражданские объекты по всему периметру кыргызско-таджикской госграницы в Баткенском районе Баткенской области", - говорится в сообщении пресс-центра погранслужбы Госкомитета Нацбезопасности Киргизии.



По информации прессы, ведется эвакуация мирного населения из районов Киргизии, которые граничат с Таджикистаном.