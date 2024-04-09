



Ночью дроны атаковали учебный авиационный центр в России

Ночью во вторник, 9 апреля, беспилотники атаковали Борисоглебский учебный авиационный центр в Воронежской области РФ. Об этом сообщают российские Telegram-каналы.



"Ночью 9 апреля два беспилотника атаковали Борисоглебский учебный авиационный центр подготовки летного состава имени В. П. Чкалова", - говорится в сообщении.



По словам местного губернатора, один беспилотник якобы сбили. Впрочем, по словам источников, взорвались оба беспилотника. Первый дрон врезался в фасад здания на уровне четвертого этажа около трех утра. Через час туда попал и второй беспилотник. Поврежден фасад здания и окна.



Отмечается, что пострадавших в результате атаки нет.



