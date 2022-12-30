



Ночной налет: Украину атаковали «шахедами». Подробности

В ночь на 30 декабря враг снова устроил очередную массированную атаку, выпустив на Украину, как и предыдущей ночью, БпЛА, известные в народе как «шахиды» или «мопеды».



Тревога была объявлена преимущественно в центральной части Украины поздно вечером 29 декабря. Так, в 23:48 воздушную тревогу объявили в Кировоградской, Днепропетровской и Запорожской областях.



В Днепропетровской области работала ПВО, о чем сообщил Евтушенко и призвал присылать информацию о "летунах" определенному боту в телеграмм.



Жители Запорожской области в соцсетях также сообщили о звуках взрывов.



О взрывах писали в пабликах жители Черкасской и Кировоградской областей. По предварительной информации, работало ПВО. Ждём официальной информации.



Уже в 00:29 30 декабря по областям объявили отбой воздушных тревог. В Киеве тревога не отменяется - сбивают беспилотники..



К слову, военные или представители власти пока не сообщили детали атаки врага. В частности, идет ли речь об иранских дронах "Шахедах", которые россияне использовали для ночного нападения 28 декабря.



Mignews.ua ведет онлайн репортаж:



02:40 Около 5 штук «мопедов» зафиксированы в воздухе. Их не удалось сбить в соседних областях.



В Киеве слышны взрывы, это работа ПВО. Предварительно сбили 2 дрона. Ждём официального. Подтверждения.



02:45 ПВО работает на славу. В пабликах пишут об уничтожении минимум двух дронов.



02:53 Работу ПВО подтвердил глава Киевской городской военной администрации Сергей Попко.



«❗️Киев! Работает ПВО! Сохраняйте спокойствие! До отбоя воздушной тревоги находитесь в укрытиях[email protected], написал чиновник в Telegram-канале Киевской ГВА.







03:02 «Киевщина! Атака дронами. Будьте в укрытиях и безопасных местах до окончания сигнала воздушной тревоги. Позаботьтесь о себе и близких. Ни в коем случае не фиксируйте работу военных!», призвал в свою очередь глава Киевской областной военной администрации Алексей Кулеба.







03:30 «Внимание‼️ На Киевщине продолжается воздушная угроза. Враг совершил атаку шахидами. Прошу всех оставаться в укрытиях! От этого зависит ваше здоровье и жизнь!». - написал Начальник полиции Киевской области Андрей Небитов в своем Telegram-канале.







03:40 В киевских пабликах сообщают о взрывах на правом берегу и «шахедах» на левом. Якобы есть сбитые шахиды, осколки от которых упали на правом берегу.



Кроме того, жители левого берега слышат так называемый «технический гул».





Всех просят соблюдать спокойствие и не покидать укрытия или другие безопасные места - работает ПВО, в небе - украинская авиация.



03:50 Киев и область. Снова взрыв. Предварительно сбивание БпЛА.



Тревога остается только в Киевской области — в Черкасской и Кировоградской областях уже отбой.



Ждем официальной информации.



04:00 В пабликах сообщают о новых взрывах на правом берегу Киева. Новых дронов из Беларуси, и Юга не запускали, летают те же.



ВСУ справляется с ними, сообщений о прилетах нет, не считая подбитого, упавшего во дворе дома.



04:25 В Киеве объявлен отбой воздушной тревоги.





04:32 Силы обороны ночью сбили 10 ударных дронов врага в Днепропетровской и Запорожской областях - воздушное командование "Восток".



В Воздушном командовании уточнили, что уничтожены 9 БПЛА типа Shahed и 1 "Марлин" в Днепропетровской и Запорожской областях



Слава украинским воинам! 💪🏼



* * *



Напомним, 29 декабря Россия осуществила массированный ракетный обстрел мирных городов Украины.



По предварительным оценкам, территория Украины была атакована крылатыми ракетами типа "Х-101/Х-555", "Калибр", "Х-22" и "Х-32", противорадиолокационными ракетами "Х-31П", а также дронами "Shahed-131/136".



Всего было применено более 11 дронов и 69 крылатых ракет, запущенных со стратегических бомбардировщиков "Ту-95МС", самолетов "Ту-22М3" и кораблей черноморского флота РФ.



Кроме того, по украинским городам в прифронтовой зоне были применены зенитные управляемые ракеты "С-300".



В результате ракетных ударов разрушениям подверглись более 18 жилых домов, 10 объектов критической инфраструктуры в 10 областях.