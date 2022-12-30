



Ночная атака на Украину: уничтожено 10 «шахедов»

На официальной странице Воздушного командования "Восток" в Facebook появилось сообщение об уничтожении девяти БПЛА Shahed-136 и одного дрона "Марлин".



Вражеские беспилотники пытались атаковать Днепропетровскую и Запорожскую области.



"Минус 10 ударных дронов! Ночью авиацией и зенитными ракетными подразделениями ВК "Восток" во взаимодействии с противовоздушной обороной Сухопутных войск уничтожено 9 БПЛА типа Shahed и 1 "Марлин" в Днепропетровской и Запорожской областях. Держим строй! Приближаем победу!" – говорится в сообщении.



Опубликовано также видео с подбитым беспилотником иранского производства, которые Россия маркирует как "Герань".



Напомним: утром 29 декабря войска РФ устроили новую ракетную атаку против Украины. В Киеве, Львове и Одессе прогремели взрывы, в Харькове, по предварительным данным, есть прилеты и погибшие. Всего враг выпустил 69 ракет . Часть из них уничтожили силы ПВО. В результате ударов оккупантов повреждены электросети.

