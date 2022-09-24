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Никаких "алкобатальонов": в РФ запретили продажу алкоголя рядом с военкоматами
24.09.2022 11:20 Ольга Белозерова

Никаких "алкобатальонов": в РФ запретили продажу алкоголя рядом с военкоматами

Правительство Забайкальского края издало указ, согласно которому на время проведения частичной мобилизации запрещено продавать алкоголь в радиусе 300 метров от военкоматов.

Об этом говорится в постановлении властей Забайкалья.

Исключением являются только кафе, которым разрешено продавать алкогольные напитки.

Кроме этого, продажа алкоголя была запрещена в некоторых населенных пунктах, где находятся воинские части. Также продажу алкоголя начали ужесточать в Бурятии.

Ранее в сети появилось видео, как мобилизованные едут на сборы с ящиком алкоголя. 

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