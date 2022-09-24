



Никаких "алкобатальонов": в РФ запретили продажу алкоголя рядом с военкоматами

Правительство Забайкальского края издало указ, согласно которому на время проведения частичной мобилизации запрещено продавать алкоголь в радиусе 300 метров от военкоматов.



Об этом говорится в постановлении властей Забайкалья.



Исключением являются только кафе, которым разрешено продавать алкогольные напитки.



Кроме этого, продажа алкоголя была запрещена в некоторых населенных пунктах, где находятся воинские части. Также продажу алкоголя начали ужесточать в Бурятии.



Ранее в сети появилось видео, как мобилизованные едут на сборы с ящиком алкоголя.