



Нидерланды: Пассажирский поезд сошел с рельсов после столкновения с товарняком

По меньшей мере один человек погиб и 30 получили ранения, многие из которых тяжелые травмы, когда пассажирский поезд, в котором находились около 50 человек, сошел с рельсов в Нидерландах рано утром во вторник после столкновения с грузовым железнодорожным составом со строительной техникой, сообщили службы экстренной помощи Нидерландов, пишет Reuters.



Представитель пожарной охраны сообщил голландскому радио, что 19 человек были доставлены в больницу. По словам экстренных служб, другим оказывается помощь на месте.



Передний вагон ночного поезда из Лейдена в Гаагу после аварии сошел с рельсов, сообщает информационное агентство ANP. Второй вагон перевернулся, а в заднем вагоне возник пожар, который позже был потушен, говорится в сообщении.



О причинах аварии поступали противоречивые сообщения.



Голландские железные дороги сообщили в Twitter, что поезда между Лейденом и некоторыми районами Гааги были отменены из-за аварии.