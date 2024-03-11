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Начальник судоходной компании погибла в утонувшей  Tesla
11.03.2024 03:30 MIGnews.com

Начальник судоходной компании погибла в утонувшей  Tesla

Анджела Чао, глава судоходной компании Foremost Group и сестра бывшего министра иностранных дел США Элейн Чао, погибла после того, как ее автомобиль погрузился в пруд на ранчо в Центральном Техасе.

Сотрудники службы спасения прибыли на место через 24 минуты после получения звонка 911, но "из-за особенностей местности и доступности" им пришлось идти к пруду пешком, прежде чем они смогли начать попытки спасти Чао.

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Согласно отчету, спасатели связались с диспетчерской службой и попросили прислать на место происшествия водолазную группу для спасения "полностью погруженного в воду" автомобиля, но таковой не оказалось.

Вскоре спасатели извлекли Чао из автомобиля и начали реанимационные мероприятия, но они оказались безуспешными, сообщает WSJ.
 

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