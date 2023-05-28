



Нацерет: беспорядки на заседании суда над Денисом Мокиным



Сегодня утром суд в Нацерете в четвертый раз продлил срок содержания под стражей Дениса Мокина, подозреваемого в убийстве Дияра Омри у поселения Ган-Нер около трех недель назад.



Во время слушаний произошел переполох, когда сестра погибшего начала проклинать в зале суда слова подозреваемого в убийстве. В ходе слушания полиция исключила возможность того, что убийство было совершено на почве национализма.



За пределами суда семья и друзья Дияра Амри из деревни Сандала, которому на момент смерти было 19 лет, устроили демонстрацию. По словам адвоката Омара Хамаиси, который представляет интересы семьи, заявление прокурора задерживается, потому что они все еще ждут результатов вскрытия в институте судебной медицины Абу Кабир.





Подозреваемый в убийстве - 32-летний Деннис Мокин, резервист, проживающий в поселении Ган-Нер в Гильбоа, а ранее проживавший в поселении Кадим в северной Самарии, не прошел тест на алкоголь, который ему назначили сразу после ареста.



В ходе расследования Мокин утверждал, что застрелил молодого человека, опасаясь, что тот вооружен и собирается причинить ему вред. "Я ехал недалеко от въезда в Ган-Нер, и тут другой водитель начал дико гнать", - рассказал он следователям. "Он пытался обогнать меня с разных сторон, и это было страшно". По его словам, Омри вышел из машины и напал на него: "Мне пришлось защищаться, я подумал, что он держит что-то в руке".



"Я достал оружие и выпустил пулю в воздух", - сказал Мокин, который воссоздал картину убийства на месте преступления. "Он побежал в сторону своей машины, как будто хотел что-то достать из нее". Тогда Мокин выстрелил ему в спину. "Я был уверен, что он достанет оружие. Я опасался за свою жизнь и выстрелил - у меня не было намерения его убивать".

























