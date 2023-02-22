Новости » Происшествия
На японском пляже появилась таинственная сфера, - видео
22.02.2023 19:50 Ирина Демьянова

На японском пляже появилась таинственная сфера, - видео

Таинственный металлический шар диаметром полтора метра замечен на японском пляже. Предмет был обнаружен местной жительницей в японском городе Хамамацу, префектура Сидзуока. Об этом сообщил телеканал Daiichi TV.

Инцидент расследуется властями. На кадрах видео, опубликованном SkyNews, видно, как полицейские осторожно приближаются к нему.

Сейчас полиция ограничила доступ к месту происшествия.  Поскольку происхождение объекта неизвестно, он может быть взрывоопасным.

Найденный на пляже металлический шар покрыт ржавчиной, поэтому предположительно изготовлен из железа.

Отмечается, что в последнее время международное внимание было сосредоточено на неопознанных объектах, сбитых над США шарах-шпионах и дипломатических переговорах с Китаем.

 

Читайте нас в Telegram
ПОДЕЛИТЬСЯ
ВСЕ ПО ТЕМЕ
КОММЕНТАРИИ
ВСЕ за 24 часа
Лента новостей
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ЗНАКОМСТВА
МЫ НА FACEBOOK




Опросы