



На японском пляже появилась таинственная сфера, - видео

Таинственный металлический шар диаметром полтора метра замечен на японском пляже. Предмет был обнаружен местной жительницей в японском городе Хамамацу, префектура Сидзуока. Об этом сообщил телеканал Daiichi TV.



Инцидент расследуется властями. На кадрах видео, опубликованном SkyNews, видно, как полицейские осторожно приближаются к нему.



Сейчас полиция ограничила доступ к месту происшествия. Поскольку происхождение объекта неизвестно, он может быть взрывоопасным.



Найденный на пляже металлический шар покрыт ржавчиной, поэтому предположительно изготовлен из железа.



Отмечается, что в последнее время международное внимание было сосредоточено на неопознанных объектах, сбитых над США шарах-шпионах и дипломатических переговорах с Китаем.



