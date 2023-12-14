



На территории Румынии упал российский "Шахед", – Минобороны

В Румынии официально подтвердили падение российского "Шахеда" на территории страны во время ночной атаки России по территории Украины.



Как сообщили в пресс-службе Министерства обороны Румынии, система радиолокационного наблюдения румынской армии во время атаки войск РФ по Украине зафиксировала возможное нарушение воздушного пространства. Сигнал был обнаружен на малой высоте на маршруте в направлении района села Гринду Тульчинского уезда.



В связи с этим в воздух были подняты истребитель F-17 и самолет Eurfighter, который принадлежит Германии.



А уже утром в безлюдной местности – примерно в 4 км выше по течению от Гринду, – был обнаружен кратер глубиной 1,5 метра, который образовался в результате падения российского "Шахеда".



"Приняты меры для обеспечения безопасности района и уведомлены соответствующие структуры для сбора доказательств и проведения расследований в соответствии с установленными процедурами", – сообщила пресс-служба Минобороны Румынии.



Кроме того, Министерство обороны Румынии осудило Российскую Федерацию за ее атаки на объекты и элементы гражданской инфраструктуры в украинских дунайских портах, которые противоречат нормам международного гуманитарного права.