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На территории Румынии упал российский "Шахед", – Минобороны
14.12.2023 16:15 Mignews.ua

На территории Румынии упал российский "Шахед", – Минобороны

В Румынии официально подтвердили падение российского "Шахеда" на территории страны во время ночной атаки России по территории Украины.

Как сообщили в пресс-службе Министерства обороны Румынии, система радиолокационного наблюдения румынской армии во время атаки войск РФ по Украине зафиксировала возможное нарушение воздушного пространства. Сигнал был обнаружен на малой высоте на маршруте в направлении района села Гринду Тульчинского уезда.

В связи с этим в воздух были подняты истребитель F-17 и самолет Eurfighter, который принадлежит Германии.

А уже утром в безлюдной местности – примерно в 4 км выше по течению от Гринду, – был обнаружен кратер глубиной 1,5 метра, который образовался в результате падения российского "Шахеда".

"Приняты меры для обеспечения безопасности района и уведомлены соответствующие структуры для сбора доказательств и проведения расследований в соответствии с установленными процедурами", – сообщила пресс-служба Минобороны Румынии.

Кроме того, Министерство обороны Румынии осудило Российскую Федерацию за ее атаки на объекты и элементы гражданской инфраструктуры в украинских дунайских портах, которые противоречат нормам международного гуманитарного права.

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