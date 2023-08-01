



На побережье Турции нашли 28 неразорвавшихся снарядов

В турецком туристическом районе Шиле возле Стамбула, временно закрыли пляж Софулар. На побережье нашли 28 не разорванных артиллерийских снарядов, сообщает NTV.



Один из отдыхающих, который зашел в море на общественном пляже Софулар в районе Шиле, обнаружил в море неразорвавшиеся артиллерийские снаряды. Он сообщил об этом правоохранителям.



"30 июля в 10:00 командой подводной обороны было совершено погружение, в указанном месте обнаружили по меньшей мере 28 боеприпасов. 8 из них были подняты на берег для идентификации и уничтожения. Команды подводной обороны продолжают проводить сканирование местности в этом районе. Уничтожение обнаруженных боеприпасов состоится в среду, 2 августа, после принятия необходимых мер безопасности", - говорится в заявлении, сделанном местными властями.

