



На мужа Нэнси Пелоси напали с молотком: новые подробности

Появились подробности нападения на мужа спикера Палаты представителей США Нэнси Пелоси - Пола.



Как сообщает Times of Israel, нападавший, который проник в резиденцию четы Пелоси в Сан-Франциско, был вооружен молотком.



Он напал и жестоко избил Пола Пелоси.



82-летний Пелоси получил тупые травмы головы и тела, по словам двух источников, которые беседовали с Associated Press на условиях анонимности. Врачи лечили Пелоси от синяков, сильных отеков и других травм.