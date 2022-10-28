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На мужа Нэнси Пелоси напали с молотком: новые подробности
28.10.2022 18:36 Ольга Белозерова

На мужа Нэнси Пелоси напали с молотком: новые подробности

Появились подробности нападения на мужа спикера Палаты представителей США Нэнси Пелоси - Пола. 

Как сообщает Times of Israel, нападавший, который проник в резиденцию четы Пелоси в Сан-Франциско, был вооружен молотком.

Он напал и жестоко избил Пола Пелоси. 

82-летний Пелоси получил тупые травмы головы и тела, по словам двух источников, которые беседовали с Associated Press на условиях анонимности. Врачи лечили Пелоси от синяков, сильных отеков и других травм.

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