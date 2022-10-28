На мужа Нэнси Пелоси напали с молотком: новые подробности
Появились подробности нападения на мужа спикера Палаты представителей США Нэнси Пелоси - Пола.
Как сообщает Times of Israel, нападавший, который проник в резиденцию четы Пелоси в Сан-Франциско, был вооружен молотком.
Он напал и жестоко избил Пола Пелоси.
82-летний Пелоси получил тупые травмы головы и тела, по словам двух источников, которые беседовали с Associated Press на условиях анонимности. Врачи лечили Пелоси от синяков, сильных отеков и других травм.