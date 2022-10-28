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Злоумышленник ворвался в дом Нэнси Пелоси и напал на ее мужа
28.10.2022 16:01 Ольга Белозерова

Злоумышленник ворвался в дом Нэнси Пелоси и напал на ее мужа

На дом спикера Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси была совершена атака. Об этом сообщается на сайте спикера. 

В заявлении говорится, что сегодня утром злоумышленник ворвался в резиденцию четы Пелоси в Сан-Франциско и совершил жестокое нападение на мужа Нэнси Пелоси - Пола. 

В результате атаки супруг спикера Палаты представителей был доставлен в больницу. Самой Нэнси Пелоси не было в тот момент в доме.

Нападавший был задержан. Мотивы преступления выясняются. 

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